Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Otomobilde Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Toprağa Verildi

Dereye Düşen Otomobilde Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Toprağa Verildi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, otomobilin dereye devrilmesi sonucu vefat eden anne ve çocukları toprağa verildi.

Dereye Düşen Otomobilde Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Toprağa Verildi, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, otomobilin dereye devrilmesi sonucu vefat eden anne ve çocukları toprağa verildi.

Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu olan babası Hakan Ören'i ziyarete giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Pınar (24) ve çocukları Seyit Abdullah (4) ile Emir Umeyr Aldemir (4 aylık), Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Mimar Sinan Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Kapaklı ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşi ve çocuklarını kaybeden Ali Aldemir'in tabutlara sarılarak ağlaması cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.

Cenaze törenine Pınar Aldemir'in cezaevinde tutuklu bulunan babası Hakan Ören ise jandarma eşliğinde katıldı.

Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa ve Ayşe Öner çifti, Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde, Erkan, Buğra Barış ve Buğlem Arslan da Uzunköprü ilçesinde toprağa verilmişti.


-Olay


Erkan Arslan'ın kullandığı 22 UF 474 plakalı otomobil, dün Hayrabolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlanmış, kazada sürücü Erkan, Buğra Barış ve Buğlem Arslan, Mustafa, Ayşe Öner ile Pınar, Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Pınar, Hayrabolu, Tekirdağ, Anne, Güncel
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