Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Otomobilde Ölen Karı Koca Defnedildi

Dereye Düşen Otomobilde Ölen Karı Koca Defnedildi

36 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Öner ve eşi Ayşe Öner'in cenazesi toprağa verildi.

Dereye Düşen Otomobilde Ölen Karı Koca Defnedildi, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Öner ve eşi Ayşe Öner'in cenazesi toprağa verildi.


Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu olan oğullarını ziyarete giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa (65) ve Ayşe Öner (67) için Uzunköprü Kiremitçisalih köyü mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası, karı kocanın cenazeleri yan yana defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin ise Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye devrilmesi sonucu, Erkan, Buğra Barış (18) ve Buğlem Arslan (4), Mustafa (65) ve Ayşe Öner (67) ile Pınar (24), Seyit Abdullah (4) ve Emir Umeyr Aldemir (4 aylık) hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Uzunköprü, Mustafa Öner, Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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