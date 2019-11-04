Son Dakika Haberleri: Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 öğretmen ağır yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 öğretmen ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Vezirköprü yönüne giden Nurgül Kartal'ın (30) kullandığı 55 VG 846 plakalı otomobil, Çayırözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Çayırözü Deresi'ne düştü.

Ters dönen aracın içinde sürücü Kartal ile yanındaki Fatma Çulha (29) sıkıştı. İçerisine su dolmaya başlayan aracı, kazayı gören vatandaşlar çevirdi, itfaiyeye, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

İtfaiye ekibi ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Kartal'ın, Vezirköprü ilçesindeki Narlısaray Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olduğu, Çulha'nın ise Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Durumları ağır olan yaralılardan Çulha, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kartal ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Samsun, Kartal, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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