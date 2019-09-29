Son Dakika Haberleri: Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki yunus öldü, kardeşi yaralı (2)
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Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki yunus öldü, kardeşi yaralı (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİTrabzon'un Çaykara ilçesinde, babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobilin kontrolünden çıkıp, dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Kurt (15) için cenaze töreni düzenlendi.

Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki yunus öldü, kardeşi yaralı (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobilin kontrolünden çıkıp, dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Kurt (15) için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar, acılı aileye taziye dileğinde bulundu. Yunus Emre Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
HASTANEDEN ÇIKIP, AĞABEYİNİN CENAZESİNE GELDİ
Öte yandan kazada hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Yunus Emre'nin kardeşi Hamza Kurt (11) tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamza Kurt, eli sargılı olarak ağabeyinin cenazesine katılıp, gözyaşı döktü.


Trabzon, Çaykara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
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