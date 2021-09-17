Dereye düşen otomobilin sürücüsü ile yardıma giden Afgan yaralandı - Son Dakika

TOKAT'ta servis minibüsü ile çarpışan otomobil dereye yatağına düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Öztürk (41) ile ona yardım etmek için dereye inerken düşen Afganistan uyruklu Ezhar Siddiqi (30) yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında kent merkezi Behzat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Behzat Bulvarı üzerinde seyir halindeki Mustafa Öztürk yönetimindeki 58 ES 634 plakalı otomobil kavşaktan yola çıkmak isteyen Musa Demirel'in (55) kullandığı 60 S 0031 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, korkulukları aşarak yol kenarında Behzat Deresi'nin yatağına düştü. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Öztürk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye yardım için dereye inmek isteyen Afganistan uyruklu Ezhar Siddiqi de dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Servis minibüsü sürücüsü ile olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Öztürk ile Siddiqi'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.