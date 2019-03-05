Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
18 dakika önce
Adana'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana
'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Pınar
'ın kullandığı 80 KG 470 plakalı otomobil, merkez Yüreğir
ilçesi Ulubatlı Hasan
Mahallesi Madama Mezarlığı civarında, bir otomobille çarpıştıktan sonra Sarıçam
Deresi'ne düştü.
Kazada yaralanan Pınar, ambulansla Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Dereye düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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