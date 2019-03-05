Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

18 dakika önce

Adana'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Adana'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Pınar'ın kullandığı 80 KG 470 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Madama Mezarlığı civarında, bir otomobille çarpıştıktan sonra Sarıçam Deresi'ne düştü.

Kazada yaralanan Pınar, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dereye düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Sarıçam, Yüreğir, Adana, Güncel
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