Muğla'da dereye düşen otomobilin üstüne çıkan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin üstüne çıkan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ali S. idaresindeki 48 AEZ 678 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi Karataş mevkisinde Değirmenboğazı Deresi'ne düştü.
Suya batan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile yanındaki Elifnaz Ö. otomobilin üstüne çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye yardımıyla bulundukları yerden alınan 2 kişi, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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