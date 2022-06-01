Dereye düşen şahsın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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Dereye düşen şahsın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu

01.06.2022 20:46
Dereye düşen şahsın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen şahsın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen şahsın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, Fındıklı ilçesine bağlı Aslandere köyünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla beraber çay tarımında kullanılan ilkel teleferik için sırma çelik teli çeken Özden Çeboğlu (59), iddiaya göre dengesini kaybederek dereye düştü. Derede sürüklenen Çeboğlu bir süre sonra gözden kayboldu. Çeboğlu'nun arkadaşları, AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin derede yapılan aramalarda Çeboğlu'nun cansız bedeni, düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Çeboğlu'nun sudan çıkarılan cenazesi, savcılığının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Maşalacı/İHA)

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DEREYE DÜŞTÜ, CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU DEREYE DÜŞTÜ, CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen şahsın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika


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