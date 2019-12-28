Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı - Son Dakika

Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı

6 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde derede yaralı halde bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı, System.String[]

Van merkez İpekyolu ilçesinde derede yaralı halde bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.


İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesinde dere içerisinde kanadından yaralı haldeki Kulaklı Orman Baykuş'u (Asio Otus) gören vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İpekyolu itfaiyesine bağlı ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı Baykuş'a ulaşmaya çalıştı. Yaralı olduğu için saldırgan olan Baykuş'u kontrollü bir şekilde olduğu yerden çıkartan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan Baykuş'un durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrardan doğaya bırakılacağı belirtildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:31 Kaynak: İHA
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