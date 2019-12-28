Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

6 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, derede yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, derede yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki derede, kanadından yaralı halde kulaklı orman baykuşu gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı baykuşa ulaşmaya çalıştı. Yaralı olduğu için saldırgan olan baykuş, dereden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Ekipler, yaralı baykuşu Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan baykuşun durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.


İpekyolu, İtfaiye, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor

Son Dakika Haberleri
16:45 Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 fetö şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
16:44 Batı Karadeniz'deki balıkçılar soğuk havadan umutlu - Son Dakika
16:44 Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika
16:44 Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı - Son Dakika
16:42 Tekirdağ'da eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika
16:17 Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]