Dereye düşerek kaybolan liseli genci arama çalışmaları sürüyor
5 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.
Van
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:02 Kaynak: AA
'ın Gürpınar
ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.
Aşağıkaymaz Mahallesi'nde 2 gün önce iki arkadaşıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü bulmak için ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor. Jandarma
ve polis sualtı arama kurtarma timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) dere yatağında detaylı çalışma yürütüyor.
Yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yürüten ekiplere, mahalle sakinleri ve Gündüç'ün yakınları da destek veriyor.
Dicle Nehri'nde Boğulan Gencin 15 Gün Önce Askerden Geldiği Ortaya Çıktı
Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi
MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu