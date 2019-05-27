Son Dakika Haberleri: Dereye düşerek kaybolan liseli genci arama çalışmaları sürüyor

Dereye düşerek kaybolan liseli genci arama çalışmaları sürüyor

5 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.

Dereye düşerek kaybolan liseli genci arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.
Aşağıkaymaz Mahallesi'nde 2 gün önce iki arkadaşıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü bulmak için ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) dere yatağında detaylı çalışma yürütüyor.
Yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yürüten ekiplere, mahalle sakinleri ve Gündüç'ün yakınları da destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Gürpınar, Van, Güncel
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