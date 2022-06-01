DEREYE DÜŞTÜ, CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, dengesini kaybederek dereye düşen ve boğulan Özden Çeboğlu'nun (59) cansız bedenine 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Aslandere köyünde meydana geldi. Arkadaşları ile beraber çay tarımında kullanılan ilkel teleferik için sırma çelik tel çeken Özden Çeboğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek Çağlayan deresine düştü. Derede sürüklenerek gözden kaybolan Çeboğlu için arkadaşları, AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Derede yapılan aramalarda Çeboğlu'nun cansız bedenine olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan Çeboğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.