DEREYE GİREN 2 KARDEŞ BOĞULDU - Son Dakika
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DEREYE GİREN 2 KARDEŞ BOĞULDU

02.10.2022 18:01

AĞRI'da serinlemek için dereye giren Berat (15) ile kardeşi Berkay Köse (13), iş makinelerinin kum aldığı bölgede boğuldu.

AĞRI'da serinlemek için dereye giren Berat (15) ile kardeşi Berkay Köse (13), iş makinelerinin kum aldığı bölgede boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fırat Mahallesi Suçatağı mevkinde meydana geldi. İlhan ile Alev Köse çiftinin 3 çocuğundan 2'si olan Berat ve Berkay, serinlemek için mahalleden geçen Şeyran Deresi'ne girdi. Bir süre sonra 2 kardeş, iş makinelerinin kum aldığı noktada çırpınmaya başladı. Dere yatağındaki 2 metrelik çukurda çırpınan 2 kardeşi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, 2 kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bir süre sonra 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Fırat, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEREYE GİREN 2 KARDEŞ BOĞULDU - Son Dakika

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