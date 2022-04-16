DEREYE GÜBRE DÖKEN BESİCİLİK FİRMASINA 367 BİN TL CEZA - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Beyoğlu deresine gübre dökerek sahilde kirliliğe neden olan besicilik firmasına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 367 bin TL ceza kesti.

Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili, önceki gün gübreyle kaplandı. Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, İzmit Körfezi'ne dökülen Beyoğlu deresinden gelen gübreyi temizlemek için çalışma yaptı. İş makineleri ile sahilden yaklaşık 360 ton gübre toplandı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derenin üst kesimlerinde tesisleri olan besicilik firmalarını incelemeye aldı. Gübreyi döken besicilik firması tespit edilerek, 367 bin TL ceza kesildi.