Son Dakika Haberleri: Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu
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Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu

9 saat önce

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Mehmet Bayrak kullandığı 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araçla Kısık mevkisinden Karamanlı Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhan Nehri'ne uçtu. Kazada aynı aileden anne Zeliha Aksu, çocukları Mustafa ve Ayşe Habibe Aksu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Bayrak ile henüz ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Mehmet Bayrak, Kahramanmaraş, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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