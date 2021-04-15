DEREYE UÇAN ARAÇTA MAHSUR KALDI - Son Dakika

Bursa'da Yusuf Demirel'in (60) direksiyon hakimiyetini kaybettiği yarı panelvan, dereye uçtu. Araçta mahsur kalan Demirel, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Demirel'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 KNF 99 plakalı yarı panelvan, Bedre Deresi'ne uçtu. Demirel, su seviyesinin yaklaşık 70 santimetre olduğu derede mahsur kaldı. Demirel'in bağırarak yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç ile yol arasında açtıkları merdiven yardımıyla Demirel'i kurtardı. Demirel, kazayı yara almadan atlatırken, araç ise çekici yardımıyla dereden çıkartıldı.