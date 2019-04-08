Dereye Uçan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı
1 saat önce
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir sürücü arkadan gelen başka bir araca yol vermek isterken dereye uçtu.
İstanbul
'un Pendik
ilçesinde bir sürücü arkadan gelen başka bir araca yol vermek isterken dereye uçtu. Dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kaza, Pendik Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri
Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Sinan Aydoğmuş
, arkadan gelerek kendisine selektör yapan bir araca yol vermek istedi. Yağan
yağmurdan dolayı ıslanan yolda kontrolünü kaybeden sürücü yolun kenarındaki dereye uçtu. Sürücü dereye uçan araçtan sağ çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dereye uçan aracın sürücüsü Sinan Aydoğmuş, "Arkada araba vardı selektör yaptı yol vereyim dedim, yağmur da yağıyordu. Virajı alamadım buraya düştüm. Yerler kaygandı ve virajı dönerken de direksiyonu toparlayamadım. Ayağımda biraz hafif yaralanma var" dedi. Kazayı gören vatandaşlar ise sürücünün araçtan sağ çıkmasının şaşkınlığını yaşadı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:41 Kaynak: İHA
Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına