Dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde virajı alamayan sürücü, aracıyla dereye uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesi Derecikören köyünde virajı alamayan sürücü dereye uçtu. İddiaya göre, Filyos istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan İ.Ü. hakimiyetindeki 67 ABD 844 plakalı araç, keskin virajı alamayarak yol kenarındaki dereye uçtu. Durumu görenler jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dereye düşen araç çekici yardımı ile dereden çıkartıldı. - ZONGULDAK