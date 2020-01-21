Dereye uçan araçtan kurtulan şoförü, emniyet kemeri kurtardı - Son Dakika
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Dereye uçan araçtan kurtulan şoförü, emniyet kemeri kurtardı

6 saat önce

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde dereye uçarak yanan araç çekici yardımıyla bugün sabah saatlerinde olay yerinden alındı.

Dereye uçan araçtan kurtulan şoförü, emniyet kemeri kurtardı, System.String[]

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde dereye uçarak yanan araç çekici yardımıyla bugün sabah saatlerinde olay yerinden alındı. Yaralı olarak kurtulan araç sürücüsünün hayatını emniyet kemeri kurtardığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl Tüneli mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, Ersin Çiloğlu (39), Ereğli'den satın aldığı araba ile tüneli geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dereye uçan araç çarpmanın etkisiyle alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparak, yangını kontrol altına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Çiloğlu'nun kaburgalarının kırık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından detaylar ortaya çıktı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan Ersin Çiloğlu'nun kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğu ve hayatını emniyet kemerinin kurtardığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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