Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu

24.02.2022 15:54
Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü üzerinden dereye uçtu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü üzerinden dereye uçtu. Araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik ve Gümüşçay Mahalleleri arasında bulunan Aklıdere Köprüsü üzerinden geçen Hasan M. (46) idaresindeki 45 ZA 027 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu köprüden 2 metre aşağıya düştü. Sağanak yağış sonrası kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilirken, sürücü yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dereye düşen otomobil iş makineleriyle kurtarıldı. - MANİSA

Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu
Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu
Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu
Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu

YORUMLAR
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Otomobil, Alaşehir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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