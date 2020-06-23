Dereye uçan kamyonetin kayıp sürücüsünün cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Dereye uçan kamyonetin kayıp sürücüsünün cansız bedeni bulundu

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Zeki Atasoy'un (53), cansız bedenine ulaşıldı.

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Zeki Atasoy'un (53), cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, 20 Haziran günü sabah saatlerinde ilçedeki Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Zeki Atasoy yönetimindeki 61 LC 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Coşandere Deresi'ne uçtu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunamayan Atasoy için arama çalışması başlattı.

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Dün gece ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri ve AFAD ekipleri, kazanın olduğu yere 60 metre mesafede, derede Zeki Atasoy'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Atasoy'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından ambulansla Maçka Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AKUT Trabzon operasyon sorumlusu Köksal Sonbay, "Birinci gün 7, ikinci gün 14 kişi, bugün 9 kişi ile katıldığımız operasyonda kazanın oluştuğu yerden 50-60 metre aşağısında kazazedeye ulaşıp, cenazeyi yakınlarına teslim ettik" dedi.

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Araç sürücülerini emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Sonbay, "Araç kullananların dikkatli olması gerekiyor. En başta kemer takmaları çok faydalı olacaktır. Çünkü bu arkadaşımızın kemeri takılı olsaydı muhtemelen dere suyuna kapılmayacaktı. Belki de aracın içerisinde kalsaydı yaşama ihtimali de olacaktı" diye konuştu.


Trabzon, Sabah, Maçka, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:41 Kaynak: DHA

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