Son Dakika Haberleri: Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü
Son Dakika Genel Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü

Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü

26 dakika önce

Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü Sabah saatlerinde yaşanan kaza akşam fark edildiERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü

Sabah saatlerinde yaşanan kaza akşam fark edildi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Çayköy yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobil Serçeme köprüsünden bataklığa uçtu. Remzi Delibaş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan eşi Nevin Delibaş ve kızı Derya Delibaş hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde meydana geldiği belirtilen kaza akşam saatlerinde bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine bildirildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye gelince bataklığa saplanmış otomobile ve içindeki 3 cansız bedene ulaştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü

Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:58 Kaynak: İHA
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