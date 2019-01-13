Son Dakika Haberleri: Dereye Uçan Otomobilde Feci Şekilde Can Verdi

Dereye Uçan Otomobilde Feci Şekilde Can Verdi

21 dakika önce

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde dereye uçan otomobilin, sürücüsü feci şekilde can verdi.

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde dereye uçan otomobilin, sürücüsü feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre Mevlüt Tunç idaresindeki 48 PV 143 plakalı otomobil, Göcek Mahallesinde İnlice Mevkisi ormanlık alanda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre yuvarlanarak dereye düştü. Bölgede geziye çıkan vatandaşların otomobili fark ederek ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza nedeniyle araçtan fırlayarak, otomobilin altında kalan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Tunç'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Tunç'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Göcek, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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