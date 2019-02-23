Son Dakika Haberleri: Dereye Uçan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Dereye Uçan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

14 dakika önce

ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Dereye Uçan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda  sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin kurtardığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Çiftçi yönetimindeki 67 DR 005 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü Ali Çiftçi ile otomobildeki Naim Üntürk (44) ve Hamide Üntürk (38) yaralandı. Yaralıların yardımına kaza yerinden geçen diğer araç sürücüleri yetişti. Otomobilden çıkarılan yaralılara, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:31 Kaynak: DHA

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