Dereye Uçan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı
14 dakika önce
ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin kurtardığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Zonguldak- Ankara
yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Çiftçi
yönetimindeki 67 DR 005 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü Ali Çiftçi ile otomobildeki Naim Üntürk (44) ve Hamide Üntürk (38) yaralandı. Yaralıların yardımına kaza yerinden geçen diğer araç sürücüleri yetişti. Otomobilden çıkarılan yaralılara, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:31 Kaynak: DHA
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