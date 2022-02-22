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DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI - Son Dakika

DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI

22.02.2022 09:11

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 60 metreden dereye uçan otomobilde yaralanan Avni ve babası Mustafa Kayıoğlu,.vatandaşlar ve kurtarma ekiplerince oluşturulan insan zinciri yardımıyla ambulansa taşındı.

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 60 metreden dereye uçan otomobilde yaralanan Avni ve babası Mustafa Kayıoğlu,.vatandaşlar ve kurtarma ekiplerince oluşturulan insan zinciri yardımıyla ambulansa taşındı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Samsun- Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Avni Kayıoğlu idaresindeki 55 ED 894 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, 60 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada sürücü Avni Kayıoğlu ile babası Mustafa Kayıoğlu otomobilde sıkıştı. Sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından baba ve oğlu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerince oluşturulan insan zinciri ile ambulansa taşındı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI
DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI
DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI

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DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI Dereye yuvarlanan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı Dereye yuvarlanan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil, Samsun, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE OĞLU, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK AMBULANSA TAŞINDI - Son Dakika
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