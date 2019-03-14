Son Dakika Haberleri: Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti

Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti

33 dakika önce

ORDU'da, virajı alamayan otomobil, Melet Irmağı'na uçtu.

Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti, System.String[]
ORDU'da, virajı alamayan otomobil, Melet Irmağı'na uçtu. Otomobilden suda kaybolurken, kimliği henüz belli olmayan sürücünün cesedi olay yerine 300 metre uzaklıkta bulundu. Kaza, sabah saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 AAY 956 plakalı otomobil, virajı alamayarak Melet Irmağı'na uçtu. Sürücü otomobilden çıkmayı başardı ancak akıntıya kapılarak, sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil suda kaybolurken, sürücünün cesedi, olay yerine 300 metre ileride dere ortasında bulunan kaya parçasına takılı halde bulundu. Dalğıç ekipleri, otomobili bulmak için arama başlatırken sürücünün kimliğinin tespiti için de çalışmalar sürüyor. Otomobilde sürücünün yanı sıra yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Ordu, Melet Irmağı, Güncel
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