Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti (2)
28 dakika önce
SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, OTOMOBİLE ULAŞILDI?Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde, keskin virajda Melet Irmağı'na uçan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün, Serkan Süme (37) olduğu belirlendi.
SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, OTOMOBİLE ULAŞILDI
? Ordu
'nun Altınordu
ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde, keskin virajda Melet Irmağı
'na uçan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün, Serkan
Süme (37) olduğu belirlendi.
Otomobilin bulunması için Melet Irmağı'nın üzerindeki Topçam
Barajı'nın su kapakları kapatldı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte otomobile ulaşıldı. AFAD
, polis ve itfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu vinç yardımıyla otomobil, ırmaktan çıkarıldı. Otomobilde sadece sürücünün olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:14 Kaynak: DHA
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