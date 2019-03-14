Son Dakika Haberleri: Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti (2)

Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti (2)

28 dakika önce

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, OTOMOBİLE ULAŞILDI?Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde, keskin virajda Melet Irmağı'na uçan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün, Serkan Süme (37) olduğu belirlendi.

Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti (2), System.String[]
SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, OTOMOBİLE ULAŞILDI

? Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde, keskin virajda Melet Irmağı'na uçan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün, Serkan Süme (37) olduğu belirlendi.

Otomobilin bulunması için Melet Irmağı'nın üzerindeki Topçam Barajı'nın su kapakları kapatldı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte otomobile ulaşıldı. AFAD, polis ve itfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu vinç yardımıyla otomobil, ırmaktan çıkarıldı. Otomobilde sadece sürücünün olduğu belirlendi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:14 Kaynak: DHA

Serkan, Altınordu, Ordu, Melet Irmağı, Güncel
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