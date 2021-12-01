Antalya'da korku dolu anlar: Dereye uçmak üzere olan aracı esnaf kurtardı - Son Dakika

Antalya'da korku dolu anlar: Dereye uçmak üzere olan aracı esnaf kurtardı

Şans eseri araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı

ANTALYA - Antalya'da dereye uçmasına ramak kalan otomobili sanayi esnafı kurtardı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine gelen esnaf, iş makinasıyla otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücüsü ve plakası belli olmayan araç, yol kenarında bulunan incir ağacına çarparak durabildi. Şans eseri dereye düşmekten son anda kurtulan otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza sonrası otomobilin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dereye düşmemesi için çevrede bulunan sanayi esnafı ve vatandaşlar seferber oldu. Önce halatlarla arabayı kurtarmaya çalıştılar, yeterli olmayınca hurda işletmesine ait kepçe yardımıyla otomobili dere kıyısından çekerek kurtardılar. Olay sonrası kazayı ucuz atlatan 4 kişi yapılan yardıma kayıtsız kalmadı, bölge esnafına teşekkür etti ve olay yerinden uzaklaştı.

"Yaralı ya da can kaybı yok"

Hurdacılıkla uğraşan ve olay yerinde ki otomobili bulunduğu yerden kepçe yardımıyla çıkaran Anıl Topaktaş, "Biz ilk olay olduğunda bir şey anlamadık, gürültü oldu. Yaklaşık 4-5 dakika sonra aracın bulunduğu yerde kaymak üzere olduğunu fark ettik. 4 kişilerdi, vatandaşlarımız yardım etmek için uğraştılar. Aracın hareket etmesini engellemeye çalıştılar. Yetersiz olduğunu görünce kepçemize bindik gittik. Kepçeyle arabayı çıkardık. Herhangi yaralı ya da can kaybı yok. Bu insanlık adına yapılmış bir şey. Bekleyebilirdik de hatta zorunluluğumuzda yok. Yardımcı olmak maksadıyla iş makinalarına bindik kurtardık. Onlarda minnettar olduklarını belirtip teşekkür ettiler" dedi.