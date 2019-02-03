Dereye Uçtuğu İddia Edilen Otomobildeki Gençleri Arama Çalışmaları Sürüyor.

Dereye uçtuğu iddia edilen otomobildeki gençleri arama çalışmaları sürüyor... Çanakkale
Vali Yardımcısı Cezmi Batuk
: "Kaybolan 4 çocuğumuzdan bahsediliyor"
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine
ilçesinde otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, "Ezine ilçemizdeki iki delikanlıdan bahsediliyor. 2003 doğumlu. Ama iki aile daha çıktı 4 çocuğumuzdan bahsediliyor" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Akköy
köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede drone ile çalışma yapmasının yanı sıra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlarda sualtı çalışması yaptı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başladı.
Ekipler bölgede drone ile çalışma yaptı. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait Zodyak botuyla ve Deniz Polisine ait botla arama çalışmalar yapıldı. DSİ'nin kanal temizleme ve vinçlerinin yardımıyla dalgıçlar dere dibine inerek, tarama faaliyetlerini yürütüyor.
Ekiplerin, bölgede arama-kurtarma çalışması sürüyor.
Bölge yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ezine ilçemizdeki iki delikanlıdan bahsediliyor. 2003 doğumlu. Ama iki aile daha çıktı 4 çocuğumuzdan bahsediliyor. Dün saat 22.00 civarında buraya gelmişler araçlarıyla. Buradan geçmeye kalkmışlar ve alınan son duyumda yakınlarıyla birlikte telefonla irtibata geçmişler. Daha sonra su alıyor araç, motorla gelip bizi kurtarın. En son alınan ifade o. Söylenen bu. Anında buraya AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik dalgıçlarımız, timlerimiz, DSİ'nin ilgili ekipmanları, elemanları hepimiz buradaydık. Sabah
6 buçuğa kadar burada bir çalışma yaptık. Daha sonra DSİ'nin kanal temizleme ve vinçleri burada. Çalışmalarımız devam ediyor. Emniyetimizin dalgıçları da yine buraya geldi. İlk etapta iki düşünüyorduk ama 2 aile daha çocuklarının kaybolduğunu söylüyor. Çocuklarımız çok küçük genç yaşta. Aracın buradan kayarak yakın bir yere gittiğini düşünüyoruz. İnşallah tabi bir de söylenti ortaya çıktı. Başka bir yere sığındıklarına dair. İnşallah öyledir diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız" diye konuştu.
Öte yandan çocukların yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.