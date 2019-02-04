Dereye Uçtuğu İddia Edilen Otomobili Arama Çalışmaları Havadan Görüntülendi
57 dakika önce
Dereye uçtuğu iddia edilen otomobili arama çalışmaları havadan görüntülendiÇANAKKALE(İHA)- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle devam ediyor.
Dereye uçtuğu iddia edilen otomobili arama çalışmaları havadan görüntülendi
ÇANAKKALE(İHA)- Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:38 Kaynak: İHA
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