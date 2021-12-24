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DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika

DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

24.12.2021 14:42

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dere yatağına dökülen gri renkteki kötü koku yayan atık madde, ekipleri harekete geçirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dere yatağına dökülen gri renkteki kötü koku yayan atık madde, ekipleri harekete geçirdi. Atık maddeden alınan numune, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde dere yatağından kötü koku geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yayılan kötü kokunun, dere yatağına dökülen gri renkteki atık maddeden geldiğini belirledi. Bunun üzerine Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen görevliler, içerik ve tehlikeli atık analizi yapmak üzere numune aldı. Alınan numune incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Atık maddenin bir kimyasal madde olup olmadığı, çevreye ya da insanlara bir zararı olup olmadığı yapılan incelemeden sonra belirlenecek.

Belediye ekipleri, atık yığını kontrollü bir şekilde toplayarak imha etmek üzere bertaraf tesisine götürdü.

DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

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Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEREYE YATAĞINA KÖTÜ KOKU YAYAN ATIK MADDE DÖKÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika
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