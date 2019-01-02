Dereye Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Siverek ilçesi kırsalında kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Siverek ilçesi kırsalında kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.



Alınan bilgilere göre, Ahmet Yıldız yönetimindeki 63 ZY 101 plakalı hafif ticari araç, Büyük Yakıtlı Mahallesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.



Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 10 metrelik dereden aşağı yuvarlandı. Araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.



Kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenilen sürücünün durumu jandarmaya bildirdiği belirtildi. Dereye yuvarlanan aracın çekilme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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