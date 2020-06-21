Dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi

Dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi Kazada hayatlarını kaybedenler toprağa verildi Eskişehir'den Kastamonu'nun Cide ilçesine geldikleri sırada yoldan çıkarak 20 metreden dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi

Kazada hayatlarını kaybedenler toprağa verildi

KASTAMONU - Eskişehir'den Kastamonu'nun Cide ilçesine geldikleri sırada yoldan çıkarak 20 metreden dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Eskişehir'den tedaviden dönen Uysal ailesinin içinde olduğu otomobil, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 20 metrelik uçurumdan çaya uçmuştu. Kazada kardeş olan Sedat Uysal ile Vedat Uysal ve Sedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysal hayatlarını kaybetmişti. Ayrıca 14 yaşındaki Ö. F. Uysal ile 3 yaşındaki E. Uysal ve 8 yaşındaki Y. Uysal da yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Sedat Uysal ve Vedat Uysal'ın cenazeleri, Cide ilçesine bağlı Kıranlıkoz köyüne getirildi. Burada baba evinden helallik alınmasının ardından yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ardından aynı kazada hayatını kaybeden Sedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysal ise, Cide ilçesine bağlı Çakırlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenaze namazlarında geniş güvenlik önlemleri alarak sık sık cenazeye katılan vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.

Dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi

Kastamonu, Eskişehir, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin         
21:22
Türk Telekom Stadı'nda G.Saray'ı şaşkına çeviren gol! Türk Telekom Stadı'nda G.Saray'ı şaşkına çeviren gol!         
20:56
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi         
20:47
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü         
20:33
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi         
20:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü         
20:09
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu         
19:25
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi         
19:22
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi 3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi         
19:22
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar         
19:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı         
18:53
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
18:34
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu         
18:22
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz         
18:22
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi         
18:20
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu 12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu         
17:48
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu         
17:41
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor         
17:23
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu         
17:22
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 21:27:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dereye yuvarlanan araçta hayatlarını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei