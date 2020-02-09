Dereye yuvarlanan kepçenin operatörü 1 metre karda aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dereye yuvarlanan kepçenin operatörü 1 metre karda aranıyor - Son Dakika

Dereye yuvarlanan kepçenin operatörü 1 metre karda aranıyor

18 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 4 Şubat'ta dereye yuvarlanan kepçenin operatörünü arama çalışmaları altıncı gününde yoğun kar yağışı ve 1 metre karın altında devam ediyor.

Dereye yuvarlanan kepçenin operatörü 1 metre karda aranıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 4 Şubat'ta dereye yuvarlanan kepçenin operatörünü arama çalışmaları altıncı gününde yoğun kar yağışı ve 1 metre karın altında devam ediyor.


Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Dereevleri mevkiinde 4 Şubat Salı günü yaşanan heyelan nedeniyle yol açma çalışmaları esnasında heyelana kapılarak Aksu Deresi'ne yuvarlanan kepçenin operatörü Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor. AFAD, Polis Dalgıç Timi, Jandarma, UMKE, Düzce İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ve birçok sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma görevlileri ile birlikte vatandaşlar ve muhtarların katıldığı arama çalışmaları 5 ayrı noktada tekrar başlatıldı. Olayın gerçekleştiği noktadan itibaren yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki bölgede yapılan aramalarda Zonguldak'tan gelen arama kurtarma görevlileri termal sensör donanımlı teknik arama cihazıyla aramalara katılıyor.


Yaklaşık 1 metre kar kalınlığının olduğu noktalarda ise Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmaları gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dalgıç Timi de Melen Barajı'nda arama faaliyetlerine başladı. Bölgedeki baraj noktalarında kapaklar kapatılarak, mil altı arama çalışmaları başlatıldı. Olay yerine yakın alanda kamera kayıtlarının incelenmesi esnasında su içerisinde çok net belli olmayan bir cismin akıntıya kapıldığı tespit edildi. Bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. - DÜZCE

İtfaiye, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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