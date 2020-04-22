Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaza, Mazgirt ilçesine Ağaçardı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzgün Karuçidaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolden dereye yuvarlandı. Yaralanan sürücünün, bacağı traktör altında kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hazır bekletilen ambulansa alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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