Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika

- Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar

AFAD ekiplerince kurtarılan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı mevkinde dengesini kaybederek dereye kenarına yuvarlanan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Başiskele'de bulunan Yuvacık Barajı Aytepe mevkinde yürüyüşe çıkan Murat Ç. adlı şahıs, gezinti yaptığı sırada kayalıklardan dengesini kaybederek dere kenarına yuvarlandı. Şahsın yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Dere kenarına inen AFAD ve jandarma ekipleri, sedyeye aldıkları yaralı Murat Ç.'yi halatlar yardımı ile yol bölgesine çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kolunda kırıklar ve vücudunda yaralanmalar meydana gelen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.