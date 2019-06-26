Dereyi yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'de askeri yasak bölgeyi yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şahıs yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
'de askeri yasak bölgeyi yüzerek geçen Bulgaristan
uyruklu şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Kırklareli'nin Demirköy
ilçesine bağlı Beğendik
köyü sınır birliği askerleri Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan derenin Türkiye tarafına yüzerek gelmeye çalışan bir kişiyi tespit etti. Yapılan uyarılara rağmen Türk topraklarına çıkan Bulgaristan uyruklu P.K. isimli şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Daha sonra İl Göç İdaresine teslim edilen P.K. ifadesinde, Bulgaristan'ın Rezova köyüne tatil amacıyla geldiğini ve Türk bayrağı altında fotoğraf çektirmek için sınırı yüzerek geçtiğini söyledi. - KIRKLARELİ
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