Son Dakika Haberleri: Dereyi yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli yakalandı
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Dereyi yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'de askeri yasak bölgeyi yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şahıs yakalandı.

Dereyi yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli yakalandı, System.String[]
Kırklareli'de askeri yasak bölgeyi yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü sınır birliği askerleri Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan derenin Türkiye tarafına yüzerek gelmeye çalışan bir kişiyi tespit etti. Yapılan uyarılara rağmen Türk topraklarına çıkan Bulgaristan uyruklu P.K. isimli şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Daha sonra İl Göç İdaresine teslim edilen P.K. ifadesinde, Bulgaristan'ın Rezova köyüne tatil amacıyla geldiğini ve Türk bayrağı altında fotoğraf çektirmek için sınırı yüzerek geçtiğini söyledi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Beğendik, Demirköy, Kırklareli, Bulgaristan, Güncel
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