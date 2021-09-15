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Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak - Son Dakika

Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak

15.09.2021 10:36
Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'de yapımı süren Dereyurt Barajı ve sulamasının tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 341 bin 830 TL katkı ve yaklaşık 450 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'de yapımı süren Dereyurt Barajı ve sulamasının tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 341 bin 830 TL katkı ve yaklaşık 450 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Mersin'e son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Mersin Dereyurt Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çalışmaları devam eden Mersin Mut Dereyurt Barajı ve sulamasının tamamlanması ile Mersin ili Mut ilçesine bağlı Çukurbağ, İbrahimli ve Hacıahmetli mahallelerine ait 4 bin 230 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Projede gövde, dipsavak, dolusavak, ulaşım ve rölakasyon yolları tamamlanmış olup, ilave enjeksiyon çalışmaları yapılacaktır. Toplam 22 bin 760 metre uzunluğundaki sulama şebekesinin 3 bin 400 metresinde mekanik aksam montajı yapılıp test işlemleri gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Sulama şebekesinin kalan kısmında çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Dereyurt Barajı'nda yüzde 85 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını dile getiren Yıldız, "Temelden yüksekliği 41 metre olan baraj tamamlandığında 2021 birim fiyatları ile dekar başına 2 bin 855 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 341 bin 830 TL katkı ve yaklaşık 450 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir. Bu da bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini artıracaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak
Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak
Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak
Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dereyurt Barajı ekonomiye yılda 9 milyon 341 bin 830 TL katkı sağlayacak - Son Dakika
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