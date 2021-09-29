DERGİ FUARINDA OKURLAR YAYINLARIMIZLA TANIŞTI - Son Dakika
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DERGİ FUARINDA OKURLAR YAYINLARIMIZLA TANIŞTI

29.09.2021 22:28

Eklenme tarihi 29 Eylül 2021ABONE OL DERGİ FUARINDA OKURLAR YAYINLARIMIZLA TANIŞTI Merhum yazar Asım Gültekin'in anısına düzenlenen Uluslararası Dergi Günleri fuarında, Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğrencilerinin çıkardığı Koyu Muhabbet dergisi ile Esenler Belediyesi'ne ait pek çok yayın...

Eklenme tarihi 29 Eylül 2021

ABONE OL DERGİ FUARINDA OKURLAR YAYINLARIMIZLA TANIŞTI Merhum yazar Asım Gültekin'in anısına düzenlenen Uluslararası Dergi Günleri fuarında, Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğrencilerinin çıkardığı Koyu Muhabbet dergisi ile Esenler Belediyesi'ne ait pek çok yayın da okurla buluşuyor.

DERGİ DÜNYASININ KALBİ BU FUARDA ATTI Esenler Belediyesi, kapılarını bugün açan ve 3 Ekim'e dek devam edecek olan Uluslararası Dergi Günleri'ne kültür yayınlarının yer aldığı stantla katıldı.

Tarihi Sirkeci Garı'nın etkileyici mimari, tarihi ve kültürel atmosferinde düzenlenen fuara Esenler Belediyesi; Litros Sanat Gazetesi, Evlere Şenlik, Şehir ve Düşünce, Esen Çocuk ve bünyesinde yayınladığı fanzin dergilerle katılım sağlıyor.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu'nda eğitim gören gençlerin hazırladığı Koyu Muhabbet dergisi de fuar kapsamında okurların ilgisine sunulacak.

M. TEVFİK GÖKSU'YA ÖDÜL Esenler Belediyesi bünyesinde öğrencilere dergiciliğin inceliklerini ve kendilerine has içerikler öğretmeyi hedefleyen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve dergiciliğe verilen emekler nedeniyle Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya ödül takdim edilecek.

Esenler Belediyesi'nin dergilerini ve diğer kültürel etkinliklerini takip etmek için Kültür Sanat sayfamızı takip edebilirsiniz.

Ayrıca Esenler Belediyesi'nin hazırladığı ve kağıt baskı ya da dijital olarak yayınladığı yayınların tümü hakkında ilgili sayfamızdan bilgi alabilir, dijital olarak yayınlanan dergi ve gazetelerimizi bu sayfadan okuyabilirsiniz.

Asım Gültekin Dergicilik Okulu'nda eğitim almak isteyen gençlerimiz ise belediyemizle iletişime geçerek eğitimler hakkında bilgi alabilirler.

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Kaynak: Habermetre
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