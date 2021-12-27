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Dergilik'te yıl boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu - Son Dakika

Dergilik'te yıl boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu

27.12.2021 10:33
Dergilik'te yıl boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu

Kapsamlı dijital yayıncılık platformu Dergilik, yıl sonu verilerini açıkladı.

Kapsamlı dijital yayıncılık platformu Dergilik, yıl sonu verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2021 yılı boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu, 23 milyondan fazla podcast yayını dinlendi.

Dergilik'te 2021 yılı boyunca tüm yayınlarla birlikte dergi ve gazetelerden özenle seçilmiş makaleler 68 milyondan fazla okundu. En fazla okunan dergi kategorileri ise yaşam, spor, mizah ve iş dünyası oldu. Okurlar, ayrıca günlük gazetelerle gündemin nabzını da tuttu.

DERGİLİK KULLANICILARI 30 MİLYON MAKALE DİNLEDİ

Dergilik'te yıl içerisinde toplam 30 milyon makale dinlendiği açıklandı. İlgiyle dinlenilen makalelerin başında astroloji gündemindeki son gelişmeleri aktaran 'Yıldızınız Bugün Ne Söylüyor?' temalı içerik geldi. 'Sosyal Medyada Sık Yapılan Gizlilik Hataları!' ile dijital dünyadaki konumunu merak eden okurlar, 'En İyi Yağ Yakan 10 Besin' ile de fit kalmanın yollarını araştırdı.

Dergilik'in 2021'de kullanıcılarıyla buluşturduğu podcast yayınlarının da oldukça beğenildiği kaydedildi. Uygulamaya eklenen podcast bölümü sayesinde kullanıcılara sunulan içerik daha da zenginleşti. Psikoloji, sağlık, teknoloji, dekorasyon, finans, yaşam, eğlence gibi konularda birçok yayın toplam 23 milyondan fazla dinlenirken, özellikle psikoloji içerikleri yoğun ilgi gördü. 'Üstün Zekalı İnsanlar Neden Mutlu Olamıyor?' ve 'Filozof Epiktetos'tan Acılara Karşı Güçlü Durmak için 14 Yöntem' yayını Dergilik'te en fazla dinlenen podcast'ler olarak öne çıktı.

Yeni özellikleriyle yıl boyunca okurların ilgi odağı olan Dergilik, 2022 yılında da birçok farklı içerikle kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunmaya devam edeceğini duyurdu.

Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, 2021 yılında da sürekli güncellenmeyi ve yepyeni içeriklerle okuyucularına keyifli bir dünya oluşturmayı sürdürdü. Gündemden haberdar olmak isteyen okurlar için günlük gazeteler, dergi içeriklerinde neler olduğunu merak edenlere yönelik ilgi çekici makaleler, podcast yayınları ve eğlenceli bilgi yarışmaları uygulamada okurlarla buluştu.


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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Dergilik'te yıl boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu - Son Dakika
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