Dergilik'ten 23 Nisan'a özel dergi - Son Dakika

Dijital yayın platformu Dergilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturuyor.



Turkcell bünyesindeki Dergilik açıklamasına göre, 23 Nisan Özel dergisi Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak okunabilecek.

Açıklamaya göre, her yıl Turkcell çalışanlarının çocuklarıyla hazırlanan 23 Nisan dergisi bu yıl Türkiye'nin tüm çocuklarının katılımıyla özel bir anlam kazanacak.

Miniklerin yaratıcı yanlarını ve sınırsız hayal dünyalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu proje ile 23 Nisan'a dair resimler, şiirler ve kompozisyonlar Dergilik kullanıcılarına sunulacak. Türkiye'nin her bölgesinden çocuğun katkı sağlayacağı bu dergi ile bugüne kadar benzeri yapılmamış bir dergiye imza atılmış olacak.



Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde, çocuklarına unutulmaz bir hediye vermek isteyen ebeveynler, bu proje sayesinde çocuklarının yeteneklerini değerlendirebilecek ve yıllarca saklayabilecekleri bu dergiyle özel bir anıya sahip olacak. Tüm operatör kullanıcıları, çocukları adına 16 Nisan'a kadar "www.dergilik23nisan.com" web sitesinden başvuru yapabilecek.

23 Nisan'da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.