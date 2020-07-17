Dergilik'ten bol GB'li bilgi yarışması - Son Dakika

Dergilik'ten bol GB'li bilgi yarışması

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına hem eğlenecekleri hem de GB ödülü kazanacakları bir bilgi yarışması düzenliyor.

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına hem eğlenecekleri hem de GB ödülü kazanacakları bir bilgi yarışması düzenliyor. Kullanıcıların genel kültür bilgisini ölçen yarışmada en hızlı 100 yarışmacıya hediyeler veriliyor.

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Dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına birbirinden cazip ödüller dağıtacağı bir bilgi yarışması düzenliyor. Genel kültür içerikli yarışmanın ilk ayağında en çok puan toplayıp ilk 10'a giren Turkcell abonelerine 5'er GB, ilk 10 ila 100 arasına giren Turkcell abonelerine ise 1'er GB internet paketi hediye edilecek.


Katılımcıların Dergilik uygulaması üzerinden erişebileceği bilgi yarışmasında sanattan spora, tarihten coğrafyaya birçok farklı alanda genel kültür bilgisine dair sorular yer alıyor. Soru başına 10 saniye süre verilen yarışmada kullanıcılar doğru cevaplama süresine göre puan kazanıyor. Kullanıcıların kaç hakkı kaldığını ve tüm yarışanlar arasında kaçıncı sırada olduğunu görebildiği yarışma ekranında ayrıca, yarışma sonucunda elde edilen toplam puan da yer alıyor. "Yaz Güneşi" isimli ilk yarışma kapsamında 10 soru bulunuyor ve tüm sorulara doğru cevabı veren ilk 10 kullanıcıya 5 GB, 11 ila 100 arasına giren kullanıcılara ise 2 GB internet hediye ediliyor. Belirlenen oynama limitinin 150 olduğu yarışmada, hakkı dolan kullanıcılar yeni oyun başlatamıyor. 13 Temmuz'da başlayan "Yaz Güneşi" yarışması, 23 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de sona erecek.


Mizah ve eğitim en popüler kategoriler


Dergilik'te; mizah, moda, iş dünyası, bilim gibi birçok kategoride derginin yanı sıra ulusal ve yerel çok sayıda gazete yer alıyor. Kullanıcılar, binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturan Dergilik'te birçok içeriği Sesli Makale özelliği sayesinde ise dinleyebiliyor.


Dergilik uygulaması üzerinden, kullanıcılara evde yapılabilecek birçok aktivite önerisinde de bulunuluyor. Spor aktivitelerinden ailecek oynanabilecek oyunlara, film ve yemek tariflerine farklı alanlarda sunduğu tavsiyelerle Dergilik, okurları tarafından büyük ilgi görüyor.


Haziran ayında Dergilik'te en fazla mizah, eğitim, kadın ve yaşam kategorilerindeki dergiler okundu. Aynı dönemde en fazla sesli makale ise magazin ve astroloji kategorilerinde dinlendi. Bu dönemde Dergilik'in en fazla okunduğu ilk 5 şehir ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Şanlıurfa oldu. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dergilik'ten bol GB'li bilgi yarışması - Son Dakika Ekonomi
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