Deri altında anormal yağ doku artışı olan lipödem hastalığı kadınları vuruyor - Son Dakika

Deri altında anormal yağ doku artışı olan lipödem hastalığı kadınları vuruyor

Deri altında anormal yağ dokusu artışına neden olan ve ilk bulgu olarak ayak bileği etrafında şişlik şeklinde kendini gösteren "lipödem" hastalığının, yüzde 99 oranında kadınlarda görüldüğü ve tedavi edilmediğinde hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, eklem problemleri, anksiyete, depresyon...

Deri altında anormal yağ doku artışı olan lipödem hastalığı kadınları vuruyor, System.String[]

Deri altında anormal yağ dokusu artışına neden olan ve ilk bulgu olarak ayak bileği etrafında şişlik şeklinde kendini gösteren "lipödem" hastalığının, yüzde 99 oranında kadınlarda görüldüğü ve tedavi edilmediğinde hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, eklem problemleri, anksiyete, depresyon ve yeme bozuklukları gibi pek çok soruna yol açabildiği belirtildi.

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Lenfödem ve Lipödem Ünitesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Pınar Borman, lipödem farkındalık ayı dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

Lipödemin, deri altında anormal yağ dokusu artışı ile karakterize, kronik, ilerleyici ve ağrılı yağ doku hastalığı olarak tanımlandığını anlatan Borman, "Hastalık yüzde 99 oranında kadınlarda görülür. Hastalık, sıklıkla bacaklarda simetrik kalınlaşmalar şeklinde ama kollarda da olabilir. Ailesinde lipödem bulunan kadınlarda ise hastalık yüzde 50'ye varan oranlarda görülebilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Borman, hastalığın genellikle her iki bacakta simetrik olarak, kalçalardan başlayarak bacaklara doğru uzanım gösteren ağrılı kalınlaşma veya şişlik şeklinde kendini gösterdiğine işaret ederek, "İlk bulgu ayak bileği etrafında şişlik şeklinde olabilir. Kilolu olmayan lipödemli hastalarda bel ince, kalçalar basenler geniş ve bacaklar kalın olarak izlenir ve yüzde 80 hastada kol ile bacak tutulumu birliktedir, ancak eller ve ayaklarda şişlikler gelişmez. Genellikle kollar hastalığın ileri dönemlerine kadar korunma eğilimindedir." bilgisini verdi.

Fil hastalığına da yol açabilir

Hastaların etkilenmiş bölgelerinde hafif basınçla ya da kendiliğinden ağrı şikayetinin olabildiğini vurgulayan Borman, şunları kaydetti:

"Lipödemin diğer klinik özellikleri, yumuşak dokuda hafif yaralanmalar sonrası çabuk morarma, kılcal damar sorunları, ağırlık ve rahatsızlık hissinin ortaya çıkışı olarak sayılabilir. Bu bulgular özellikle sıcak havalarda, gün sonunda, uzun süreli ayakta durma ve oturma sonrasında artış gösterebilir ve tabloya yorgunluk ve fiziksel kondisyon kaybı eşlik edebilir. Bacaklardaki genişlemeler yürümeyi olumsuz etkilemektedir, ortopedik bozuklara zemin hazırlamaktadır.

Hastaların kilo almaları ve erken dönemde etkin tedavilerin verilmemesi nedeniyle lipödem ilerler ve fil hastalığına yol açabilir. Varislerle birlikte ağrı, ağırlık hissi daha artarak hastaların tüm yaşamını olumsuz etkileyebilir. Hastalık tedavi edilmediğinde ve ilerlediğinde lipolenfödem, vücut ağırlığı ve yükün artmasıyla birlikte, hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, eklem problemleri, anksiyete, depresyon ve yeme bozuklukları gibi pek çok fiziksel, metabolik ve psikolojik sorunlara yol açabilir."

Hastalar tecrübeli hekimlerce değerlendirilmeli

Bacaklardaki şişlik nedeniyle hastaların uygun kıyafetler bulmakta, hareket etmekte ve yürümekte zorlandığına işaret eden Borman, "Artan vücut ölçüleri ve fiziksel kısıtlanma ile birlikte utanma duygusu, hastaların kendilerine olan öz güvenlerine de zarar vermektedir ve hastaların iş ile sosyal hayattaki ilişkilerini etkileyerek anksiyete ve depresyon durumlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır, iş gücü kaybı yaratmaktadır. Şişlikler kendine bakım aktivitelerini etkileyen doku deformasyonlarına yol açabilmektedir." dedi.

Hastaların tecrübeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri tarafından bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Borman, tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lipödem hastalığının farklı tip ve evrelemeleri vardır ve hastalığın evresine, ileri dönemde birlikte olabilen obezite, fil hastalığı veya varis gibi durumların bulunmasına göre tedavi planlanır. Hasta eğitimi, özel egzersizler, özel çorapların yanı sıra varis ve lenfödem geliştiğinde çok tabakalı bandajlama, manuel lenfatik drenaj ve özel bası çoraplarını içeren kompleks boşaltıcı tedaviler gerekli ve faydalıdır. Bunun yanında diyet, psikososyal destek, davranış terapisi ve ileri evrelerde cerrahi tedaviler önemlidir.

Tedavi ekibinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, lenfödem uzmanı, fizyoterapist, hemşire, diyetisyen, plastik cerrah ve gerekli olduğunda, vasküler cerrah, bariatrik cerrah, algolog gibi sağlık profesyonelleri yer almalıdır. Tedavi seçenekleri klinik durumun ağırlığına, hastanın yakınmaları ve beklentilerine göre mevcut rehberler ışığında düzenlenmelidir. İleri lipödemli hastalarda uygulanan cerrahi yaklaşımlar olarak liposakşın ve lazer-asiste lipoliz ana yöntemlerdir. Cerrahi tedavilerin başarısı için sonrasında fizik tedavi hekimleri tarafından planlanan boşaltıcı fizyoterapötik yaklaşımlar ve özel çorap şeklinde bası giysilerinin giyilmesi önemlidir."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Deri altında anormal yağ doku artışı olan lipödem hastalığı kadınları vuruyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor         
16:07
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 19:03:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deri altında anormal yağ doku artışı olan lipödem hastalığı kadınları vuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]