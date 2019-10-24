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Deri Ceket

34 dakika önce

"Deri Ceket"Quentin Dupieux'nun yönettiği Deri Ceket, püsküllü ceketine rahatsızlık derecesinde düşkün olan müzmin kaybeden Georges'un farklı yollara sapan hikayesini konu ediniyor.

"Deri Ceket"

Quentin Dupieux'nun yönettiği Deri Ceket, püsküllü ceketine rahatsızlık derecesinde düşkün olan müzmin kaybeden Georges'un farklı yollara sapan hikayesini konu ediniyor.

Deri Ceket

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:17 Kaynak: AA
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