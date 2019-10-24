Deri Ceket
34 dakika önce
"Deri Ceket"Quentin Dupieux'nun yönettiği Deri Ceket, püsküllü ceketine rahatsızlık derecesinde düşkün olan müzmin kaybeden Georges'un farklı yollara sapan hikayesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:17 Kaynak: AA
"Deri Ceket"
Quentin Dupieux'nun yönettiği Deri Ceket, püsküllü ceketine rahatsızlık derecesinde düşkün olan müzmin kaybeden Georges'un farklı yollara sapan hikayesini konu ediniyor.
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