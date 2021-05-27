Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı - Son Dakika

Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı

27.05.2021 12:20
Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı, System.String[]

Eskiden çok geniş bir yaş grubuna hitap eden hakiki deri ceketler, imitasyon ürünlerin pazara hakim olmasıyla birlikte eski ihtişamını kaybetti, dericiler sektörün eski günlerini özlüyor.

Eskiden çok geniş bir yaş grubuna hitap eden hakiki deri ceketler, imitasyon ürünlerin pazara hakim olmasıyla birlikte eski ihtişamını kaybetti, dericiler sektörün eski günlerini özlüyor.

Bundan 20 yıl öncesine kadar neredeyse her yaştan vatandaşın tercih ettiği deri ceketler, yüzde 80'i Çin'den ithal edilen ucuz imitasyon ürünlerin piyasaya sürüldüğü yıllardan bu yana talep görmüyor. Önceden çok pahalı olmasına rağmen insanların bayram, düğün gibi özel günlerinde sıklıkla deri ceket satın aldıklarını söyleyen derici Murat Tekle, sektörün eski günlerini özlediğini, artık bu ceketlerin değerinin bilinmediğini aktardı.

"İnsanlar hazıra yöneldi"

Önceki yıllarda vatandaşların deri cekete olan merakının çok daha fazla olduğunu ve günümüzde bu sektörün artık çok durgun seyrettiğini belirten 27 yıllık derici Murat Tekle, "Önceden millet kıyafetlere doymamıştı, sadece bayramlarda, seyranlarda belli günlerde düğünlerde kıyafet alınırdı, şimdi seçenek çok fazla. Millet konfeksiyona doydu artık. Herkes her şeyi aldı, hevesleri kaçtı. Hazır giyim arttı, makinalar hızlandı. Eskiden insanlar ürün sipariş verir hazırlanmasını beklerdi. Şimdi bekleme süreleri kısaldı. Önceden 3-5 çalışanlı bir atölyeden günde 5 tane mont çıkıyorsa şimdi makinelerin hızı ve sayısı arttığı için 25 taneye kadar mont çıkabiliyor. İnsanlar artık montlarını üzerlerine göre yaptırmayıp gidip hazırını alıyorlar" dedi.

"Bütçe açısından hakiki deri çok daha mantıklı"

Gençlerin artık suni malzemeden üretilen ve oldukça ucuza satılan kıyafetleri tercih ettiğini, ancak bu tercihin bütçe açısından çok da yararlı olmadığını söyleyen Murat Tekle, "Yüzde 80'i Çin'den ithal edilen imitasyonlar çok sıkıntı yaratmaya başladı, gençler özellikle bu ürünlere yöneldi. Polyester ve naylon olduğu için sağlıksız olan bu ceketleri alarak 3-5 ay giyer atarım düşüncesindeler. Bütçe olarak bu şekilde daha ucuz gözükse de bu ceketler daha dayanıksız olduğu için deri ceketle yine aynı fiyata geliyor. Deriyi 15-20 sene bile kullanabiliyorlar. Güzel ve sevdikleri model bir deri ceket aldıkları zaten senelerce kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar da talep de azaldı

Eski ihtişamını kaybeden deri ceketlerin yüksek fiyatlı olduğu dönemlerde daha fazla satıldığını, şimdilerde ise ucuzlamasına rağmen talep görmediğini belirten derici Murat Tekle, "20 sene önce bir deri montu asgari ücretten daha fazla bir fiyata satabiliyorduk, buna rağmen işler çok hızlıydı. Şimdi asgari ücretin yarı parasından daha az olmasına rağmen sektör çok durgun. Eskiden bir deri ceket, takım elbisenin üç katı fiyatınaydı şu anda neredeyse fiyatları eşitlendi diyebiliriz" diye konuştu.

"Kitle büyük oranda değişti"

Hitap ettikleri kitlenin yıllar içinde ciddi anlamda değiştiğini kaydeden derici Murat Tekle, genç kesimin artık ucuz ürünlere yöneldiğini ve buna karşılık 30 yaş üstü vatandaşların ise belli ortamlarda deri ceketin verdiği ağırlığı hissetmeyi tercih ettiklerini söyledi. Tekle, konuyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"Müşteri profilimiz eskiden 18-25 yaşa dahi hitap ederken bu yaş grubu daha basit giyimlere yöneldiği için bizim hitap ettiğimiz kesim de 30-35 yaş ve üstüne çıktı. Bu yaş grubu, hakiki derinin kıymetini biliyor ve üzerinde o malzemenin ağırlığını taşımak istiyor, bu yüzden de tercih ediyor. Gençler artık tek bir ceketin verdiği ağırlıktan ziyade birkaç çeşit çok da kaliteli olmayan malzemeden kıyafet alayım, farklı farklı giyeyim diyorlar. Ancak 30 yaş üstü belli bir iş ortamına, arkadaş ortamına girerken hakiki deri ceketin verdiği o ağırlığı hissetmek istiyorlar. Önceden yaş sınırı yoktu hatta 13 yaşından 70 yaşına kadar herkes tercih ediyordu."

"İmitasyon malzemeden yapılan ceketlerin tamiri çoğu zaman mümkün olmuyor"

Ucuza satın alınan ceketlerin kısa ömürlü olduğunu ve çoğunlukla tamir dahi edilemediğini kaydeden deneyimli esnaf Tekle, "Günümüzde genç profilin ucuza satın aldığı imitasyon ceketler hem çok çabuk bozuluyor hem de tamiri çoğu zaman mümkün olmuyor. O kadar ucuz ve kalitesiz malzemeyle yapıyorlar ki tamir dahi edemiyoruz. Ancak hakiki deri böyle değildir. Ciddi bir problem yaşanmadığı sürece 20 sene bile kullanabilirsiniz. Deri ceketlerin de tabii malzemeye göre değişen kötü versiyonları var ancak bunları bile vatandaş en az 4-5 sene giyebiliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı
Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı
Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı
Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı
Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Bayram, Düğün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Deri ceketin ağırlığının yerini ucuz imitasyon ürünler aldı - Son Dakika


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