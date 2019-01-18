Son Dakika Haberleri: Deri Fuarına Yabancı Alım Heyetleri Katılacak

Deri Fuarına Yabancı Alım Heyetleri Katılacak

56 dakika önce

Ege Bölgesi'nin deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri ihracatını arttırmak için 22-24 Ocak'ta düzenlenen Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'na 10'dan fazla ülkeden 30'u aşkın alıcının katılacağı bildirildi.

Deri Fuarına Yabancı Alım Heyetleri Katılacak, System.String[]
Ege Bölgesi'nin deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri ihracatını arttırmak için 22-24 Ocak'ta düzenlenen Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'na 10'dan fazla ülkeden 30'u aşkın alıcının katılacağı bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre üç gün sürecek fuar boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının İzmir'de bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, bu yıl ikinci kez düzenlenecek fuarın İzmir'i derinin merkezi yapacağını belirtti.

İzmir deri sektörünün bu fuar ile yoluna büyüyerek devam edeceğini ifade eden Zandar, "Fuarların, doğru müşteri ve üreticiyi bir araya getirdiği sürece ihracata katkısı tartışılmaz. İZFAŞ'ın yapacağı Leather & More Fuarı İzmir ve deri sektörü için çok önemli fırsatlar barındırıyor. Amacımız doğru alıcıları İzmir'in deri konfeksiyon ve saraciye üreticileri ile buluşturabilir." ifadelerine yer verdi.

Zandar, fuarla Rusya, İngiltere, Belçika başta olmak üzere 10 ülkeden 30 civarında büyük ithalatçının katılacağı "Alım Heyeti Organizasyonu"na katkı sağladıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:22 Kaynak: AA

İzmir, Ege, Ekonomi
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