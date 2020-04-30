Deri ihracatçıları

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, haziran ayının başında dijital bir platform üzerinden sanal fuar gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesince düzenlenen online toplantıda konuşan Zandar, 2020'ye birlik olarak çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Zandar, birlik olarak ayakkabı ihracatının yılın başında yüzde 30 yükselişle rekor seviyelere ulaştığını belirterek, global sağlık sıkıntısıyla beraber işlerin durduğunu anımsattı.

Mart ayını az bir kayıpla kapattıklarını, nisanda ise ciddi bir düşüş olduğunu belirten Zandar, mayıs ayının sonunda normalleşmeyle beraber ihracatın başlamasını da umut ettiklerini dile getirdi.

Birlik olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerine değinen Zandar, "Yaklaşık 2 ay önce koronavirüsün başlamasıyla beraber hızlı bir çalışmayla dünyadaki fuarcılık ve ticaret sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini incelemeye başladık. Bu bağlamda pek çok yazılım firmasıyla çalışmalar yapmaya başladık." dedi.

Zandar, yapılan çalışmaların çıktıları neticesinde harekete geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu yapmaya karar verdik. Bununla alakalı 1-3 Haziran tarihini belirledik. Ümidimiz bu tarihlerde hiç dünyada denenmemiş olan ithal ticaret platformunu gerçekleştirmek. Bununla alakalı yazılım şirketleriyle görüşüp tekliflerimizi almaya başladık. Bazı firmalarla anlaşma noktasına kadar da geldik."

Bu hafta içinde sektöre gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ve ön talepleri toplamaya başladıklarını vurgulayan Zandar, İZFAŞ'la beraber hareket edeceklerini kaydetti.

Yapılacak pilot uygulamada amaçlarının sistemi öğrenmek ve öğretmek olacağının altını çizen Zandar, ilk olarak sadece Ege'de 30 firma ile bu işi yapmayı planladıklarını, firmaları da ortalama 100-150 müşteriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

"Dijital fuarcılık bir birleşme noktasıdır"

İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül ise dijital fuarcılığın bir birleşme noktası olduğunu, gelecek dönemde birçok fuarı dijital yapmayla ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi.

Soygül, fuarcılığın harekete geçmesi için en az 3-4 aylık bir periyot olduğunu belirterek, "Haziran ayında Ege İhracatçı Birliklerinin yaptığı organizasyonla birlikte başlayacak online dijital fuarcılık dönemine İZFAŞ olarak girmeyi planlıyoruz." dedi.