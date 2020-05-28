Deri ihracatçıları mobil uygulamayla dünyaya açılacak - Son Dakika

Deri ihracatçıları mobil uygulamayla dünyaya açılacak

Türk deri ihracatçıları, geliştirdikleri uygulamayla ihracatçı firmalarla yurt dışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçlıyor.

Türk deri ihracatçıları, geliştirdikleri uygulamayla ihracatçı firmalarla yurt dışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sektörde köklü değişimler olurken ihracatta da geleneksel yollar bir müddet rafa kalktı.

Seyahat kısıtlamaları yüz yüze görüşmeyi engelleyince ihracatçıların mesaileri de online ortama taşındı. Yılda milyonlarca alıcı ve satıyıcı buluşturan fuarlar ertelendi, iş seyahatleri iptal oldu, bütün bunların sonucu fuarlar da online ortama yöneldi.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk sanal fuarı "Shoedexpo"yu 1 Haziran'da açmaya hazırlanan Egeli deri ihracatçıları, sanal fuarları 12 aya yaymak için mobil uygulama geliştirdi.

"Turkish Leather Products" adı verilen uygulamayla altyapısı uygun firmalar, ürünlerini dünyanın birçok noktasındaki alıcıların beğenisine sunacak.

"Amaç 12 ay fuar ortamı"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan salgın nedeniyle seyahatlerin askıya alındığını anımsattı.

Seyahatsiz bir ihracatın düne kadar düşünülemediğini belirten Zandar, ancak yeni dönemde birçok faaliyetin online ortama taşındığını aktardı.

Zandar, fuarlardan gelen iptal haberleriyle araştırmalara başladıklarını aktararak, "Ticaret Bakanlığı himayesinde 1-3 Haziran'da Türkiye'nin ilk sanal fuarı, dünyada da yapılan ilk sanal ayakkabı ve çanta fuarını düzenleyeceğiz." dedi.

Fuarın yanında mobil uygulama üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Zandar, 2 yıl önce bir hayalle bu konuda çalışmaya başladıklarını ve sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Zandar, birliğe kayıtlı yaklaşık 650 firma olduğunu belirterek, yurt dışındaki fuarlara katılan firma sayısının 50'yi geçmediğini aktardı.

Geliştirdikleri uygulamayla yurt dışındaki alıcıların Türk deri ve deri mamullerine ulaşmasını kolaylaştırmak istedikelerini dile getiren Zandar, "Uygulamamız App Store ve Google Play Store üzerinden indiriliyor. Biz bunu Ege için değil Türkiye için yaptık. Türkiye'deki bütün deri ve deri mamulleri üreticileri kendi firmalarını buraya bizim birliğimiz aracılığıyla kayıt yaptırabilir." dedi.

Zandar, uygulamayı ileriye taşımak amacında olduklarını altını çizerek, "Bunun içine yüz yüze görüşme ve sanal satış yerini taşımak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmaları başlattık. Uygulamanın amacı, açık fuar ortamını 12 ay Türk deri ve deri mamulleri ihracatçılarına sunmak." diye konuştu.

"Dünyada örneği yok"

Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Onay ise amaçlarının yurt dışındaki alıcılarla Türkiye'deki üreticileri daha hızlı bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Uygulamanın mayıs itibarıyla devreye alındığını anımsatan Onay, "Yurt dışından deri ürünlerini arayan müşteriler, bizim uygulamamız üzerinden aradığı ürünleri rahatlıkla bulabiliyorlar." dedi.

Onay, uygulama üzerinden mesajlaşma imkanının da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üreticimiz birliğimize başvurup bu sisteme dahil olmak istediğini bildiriyor. Bizler ilk girişlerini sağlıyoruz. Ondan sonra ihracatçı firmamız kendi ayarlarını yapabiliyor. Şu an için deri konusunda dünyada bunun bir örneğine rast gelmedik. Fuarcılık hiçbir zaman kaybolmaz. Biz bunu yılın 365 günü kullanılan bir sisteme dönüştürdük."

Deri ihracatçıları mobil uygulamayla dünyaya açılacak

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri ihracatçıları mobil uygulamayla dünyaya açılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı         
16:38
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı         
16:37
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı         
16:32
Canlı yayında yöneltilen Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar         
16:32
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?         
16:25
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi         
16:15
Taksici, doğum yapan kadını Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi         
16:10
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı         
15:57
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı         
15:23
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu         
15:19
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu         
15:13
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde         
15:11
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı         
15:09
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi         
14:49
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı         
14:34
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 18:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deri ihracatçıları mobil uygulamayla dünyaya açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]