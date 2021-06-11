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Deri sanayicileri 2019 ihracat rakamlarını geçmeyi hedefliyor - Son Dakika

Deri sanayicileri 2019 ihracat rakamlarını geçmeyi hedefliyor

11.06.2021 11:17
Deri sanayicileri 2019 ihracat rakamlarını geçmeyi hedefliyor, System.String[]

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, bu yıl ihracatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi 1,7 milyar dolar olan 2019 rakamlarını geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, bu yıl ihracatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi 1,7 milyar dolar olan 2019 rakamlarını geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurucu ortağı olduğu jelatin üretim tesisinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uyguner, 2020'de deri sektörünün de salgından çok ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini anlattı.

Deriye talebin azalması ve hayvan kesimlerinin devam etmesiyle deri fiyatlarında önemli ölçüde düşüşler yaşandığını belirten Uyguner, "Şimdi bir toparlanma görüyoruz. Türkiye, 18 bölgede 500'ün üzerinde tabakhanesiyle küçükbaş ve büyükbaş deri üretimi yapıyor. Ülkemiz dünyadaki önemli tabakhanecilik merkezlerinden biri." dedi.

Uyguner, son yıllarda Türkiye'de jelatin ve kolajen pazarının da güçlenmesiyle tabakhane çıktılarından da katma değer elde edilmeye başlandığını söyledi.

Ülkede tabaklama alanında yapılan önemli yatırımların sürmesini beklediklerini dile getiren Uyguner, şöyle devam etti:

"Şu anda 2021 yılında 2019'un rakamlarını henüz yakalamış değiliz ama 2020'nin de bir hayli üstündeyiz. Tahmin ediyorum ki bu yılın sonuna kadar 2019 ihracat rakamlarımızı geçeceğiz. 2019 ihracat rakamımız 1,7 milyar dolardı, Kovid-19 nedeniyle 2020'de çok ciddi bir düşüş oldu. Bu yıl inşallah 1,7 milyar doları geçerek 2 milyar doları hedefliyoruz. İlk 3 ayımız geçen yılın aynı dönemine göre iyi gidiyor. Bu yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreğinde çok ciddi toparlanma bekliyorum. Pandeminin etkilerinin ve sokağa çıkma kısıtlamasının azalmasıyla talepte bir patlama olacağını bekliyoruz."

Uyguner, yurt dışındaki ana pazarı Avrupa olan Türkiye deri sektörünün, dünyanın her yerine ihracat yaptığını belirtti.

Kalite geliştirme çalışmaları

Türkiye'deki tabakhanelerin hepsinin arıtma sistemlerinin bulunduğunu ifade eden Uyguner, bunları dünya standartlarına yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye genelindeki 30-40 firmamız, derneğimizin de yardımıyla bir proje oluşturarak uluslararası çok önemli bir kalite belgesi olan Leather Working Group (LWG) sertifikalarını aldı." ifadesini kullanan Uyguner, bu belgenin küresel pazarlarda ellerini çok ciddi manada güçlendirdiğini belirtti.

Bu yıl daha fazla işletmeye LWG sertifikası aldırmak istediklerini kaydeden Uyguner, "Bu sertifika sayesinde bizden ürün alan müşterilerimiz, çevreye saygılı üretim yapıldığı için bizi tercih ediyor. Bu belgeye sahip ne kadar çok tabakhanemiz olursa ihracatımız o kadar artacak. Bu durum yurt içinde bizden ürün alıp bunları ihraç edecek olan ayakkabıcılar, çantacılar, konfeksiyoncuların da elini bir o kadar güçlendirecek." diye konuştu.

Burak Uyguner, dernek olarak farklı projelere imza atmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Deri sanayicileri 2019 ihracat rakamlarını geçmeyi hedefliyor
Deri sanayicileri 2019 ihracat rakamlarını geçmeyi hedefliyor

Balıkesir, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri sanayicileri 2019 ihracat rakamlarını geçmeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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