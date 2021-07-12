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Deri sektörü ihracatı yüzde 17 arttı - Son Dakika

Deri sektörü ihracatı yüzde 17 arttı

12.07.2021 10:18
Deri sektörü ihracatı yüzde 17 arttı, System.String[]

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Bu yılın Ocak-Haziran döneminde bölgemizden gerçekleşen ihracat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 oranında bir artış göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Bu yılın Ocak-Haziran döneminde bölgemizden gerçekleşen ihracat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 oranında bir artış göstermiştir" açıklamasında bulundu.

2021 yılının ilk altı ayında Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) tarafından gerçekleşen ihracatın 74.1 milyon dolar tutarında olduğu; bu tutarın aynı dönemde 793.2 milyon dolar tutarlı Türkiye geneli deri ve deri mamulleri ihracatının 10.7'sine tekabül ettiği açıklandı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, geçtiğimiz yıl ile bu yılın ihracat rakamlarını kıyaslayan bir açıklama yaparak ihracatının sürdürülebilirliği amacıyla projeler üretmeye devam edeceklerini de belirtti.

"Yüzde 17 oranında bir artış"

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 oranında artış gösteren rakamlarla ilgili açıklama yapan Zandar, "Bölgemizden gerçekleşen bu ihracatın yüzde 20'sini deri postlar, yüzde 12'sini deri konfeksiyon, yüzde 10'unu saraciye ve yüzde 58'ini ayakkabı ürünlerinde olmak üzere kayıtlara geçmiştir. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde bölgemizden gerçekleşen ihracat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 oranında bir artış göstermiştir. EDMİB olarak 2020 yılında küresel ölçekte etkisini gösteren Covid-19 salgını sebebiyle, ticari ilişkilerin ve ihracatın sürekliliğini sağlamak amacıyla sektör temsilcilerimiz ile yaptığımız istişareler neticesinde hızlıca aksiyon aldık ve Haziran ayında deri ve deri mamulleri sektöründe dünyanın ilk dijital fuarı Shoedex'i düzenledik. Birliğimizin dijitalleşme alanındaki faaliyetlerinin devamı niteliğinde olan ve katılım gösterilen fuarlarda elde edilen alıcı firma bilgileri ve üyelerimizin bilgilerini ortak bir platformda buluşturduğumuz 'Turkish Leather Products' aplikasyonu projesini yine Haziran ayında hizmete aldık. Bu proje ile birlik olarak ihracat payımızı artırmak ve yabancı alıcılar ile ticari ilişkilerimizi geliştirerek güçlü bir ağ kurmayı hedeflenmekteyiz" diye konuştu.

"Projeler üretmeye devam ediyor olacağız"

Birliğe üye firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve orta uzun vadede sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması amacıyla küresel işbirlikleri geliştirmeye devam ederek, Eylül ayında Footwear Distributors and Retailers of America isimli kurulu tarafından gerçekleştirilen Shoe Sustainability Summit'e sponsor olduklarını bildiren Erkan Zandar, "Sektörümüzden gelen yoğun talebe istinaden Ekim ayında Shoedex dijital fuarının ikincisi ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerimize yönelik olarak düzenlenmiş olup üyelerimizin dijital altyapısının gelişmesinde ve sektörümüzün küresel ticarette güçlü bir yer edinmesinde, değişen koşullara adaptasyonunda öncü bir rol üstlendik. Üyelerimize e-ihracat/e-ticaret başlıklarında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle farkındalık kazandırdık. 2021 yılının ikinci yarısında fiziki/dijital fuar ve heyet organizasyonlarımıza, e-ihracat seminer ve sunumlarımız ile üyelerimizi bilgilendirmeye ve ihracatın herkes için ulaşabilir olması için çalışmaya devam edeceğiz. 18-20 Temmuz 2021 tarihlerinde İtalya'nın Riva Del Garda bölgesinde gerçekleşecek Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarlarına Birliğimiz Milli Katılım Organizasyonu kapsamında toplam 252 m2 alanda 11 firmamız katılım gösterecektir. 4-6 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek ILM Offenbach Fuarı'nda ise Birliğimiz info standının yer alması planlanmaktadır. Bu dönem içerisinde sektörümüz ihracatının sürdürülebilirliği amacıyla projeler üretmeye devam ediyor olacağız" dedi. - İZMİR

Deri sektörü ihracatı yüzde 17 arttı
Deri sektörü ihracatı yüzde 17 arttı
Deri sektörü ihracatı yüzde 17 arttı

İhracat, Türkiye, Haziran, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deri sektörü ihracatı yüzde 17 arttı - Son Dakika Ekonomi


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